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Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor - Son Dakika

Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor

08.10.2021 11:00

Konya'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağları'nın zirvelerinde elde edilen karakovan balının hasadına başlandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağları'nın zirvelerinde elde edilen karakovan balının hasadına başlandı.

Özellikle ilkbahar aylarında zengin floraya sahip bölgede ballar, sütleğen, kekik ve keven benzeri bitkilerin çiçeklerinden üretiliyor.

2 bin rakım üzerinde yer alan Toros Dağları'nın zirvelerinde elde edilen karakovan balı, hem yüksek prolin değeri (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri), hem de bölgede hiçbir insan yerleşiminin olmaması nedeniyle sağlık açısından tercih ediliyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde arıcılıkla uğraşan İbrahim Tontul da ilçe merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın zirvesine nisan ayında bıraktığı 40 kovandan bal almanın sevincini yaşıyor.

İnsan etkileşiminden uzak ve yolu dahi olmayan bölgeye balları hasat etmeye arazi araçlarıyla giden Tontul, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından kovanlarına ulaştı.

Tontul, bıraktıktan 6 ay sonra açtığı kovanlarından, yaklaşık 10 saatlik bir hasat süreci sonunda 100 kilogram bal topladı.

Üretici İbrahim Tontul, AA muhabirine, babasının bölgede bilinen ve sevilen bir bal üreticisi olduğunu anlattı.

Kendisinin de babasının mesleğini sürdürdüğünü dile getiren Tontul, şunları kaydetti:

"En kaliteli balı elde edebileceğim yaylaları bulabilmek çok gezdim. En uygun bu bölge olduğu kanaatine vardık ve 40 kovan deneme amaçlı buraya bıraktık. Burası hem sıcak, hem yüksek. Test etmek için burada 2-3 akşam yattım. Rakımına göre sıcak bir yer. Bu da bizim için önemli. Bu yıl 40 tane kovandan üretim yaptım. Hasat güzeldi. İlk yılımdı, denemek istedim ve güzel verim aldım."

Tontul, ürünlerin tamamen organik olduğunu vurgulayarak, "Bu yaylada her çeşit bitki ve çiçek bulunuyor. Hayvanlara yılan sokmalarında kullandığımız bitkiyi buradaki arılar da tüketiyor, o da bala geçiyor. Tamamen doğal ortamda beslenen ballarımızda herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. " diye konuştu.

Bozkır Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş da ilçede 370 üreticinin aktif olarak arıcılık yaptığını söyledi.

Eski usul yöntemlerle, arıyı doğa ile baş başa bırakarak üretilen karakovan ballarının büyük talep gördüğünü ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"İlçemizin yüksek dağ ve yaylalarına bırakılan kovanlarda üretilen karakovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal olarak üretiliyor. Bölgede bulunan yüksek rakımdaki bitkilerin çiçeklerinden elde edilen ballarımız, yerleşim yeri olmadığı için kimyasal atıklardan da etkilenmiyor. Gerçekten rakımıyla, doğasıyla, bitki çeşitliliğiyle ve bitki örtüsüyle mükemmel bir alandayız."

Üreticilerin bakir bir alanda bal elde ettiklerini dile getiren Durmuş, "Bu sene 1000 ile 1300 arasında bir prolin değerinin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Durmuş, geçen yıl 6 ton karakovan balı ürettiklerini, bu yıl 7 ton kadar verim beklediklerini bildirdi.

Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor
Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor
Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor
Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor
Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor

Toros Dağları, Bozkır, Hasat, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı bölgelerinde karakovan balı hasadı yapılıyor - Son Dakika
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