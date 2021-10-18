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İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum - Son Dakika

İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum

18.10.2021 10:50

TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: Madalya peşinde koşmayacağızİSTANBUL, (DHA) ' Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, 'Federasyon, 8 yılda sporcuların spor yapmasından çok madalya peşinde koşuyor.

TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: Madalya peşinde koşmayacağız

İSTANBUL, (DHA) ' Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, 'Federasyon, 8 yılda sporcuların spor yapmasından çok madalya peşinde koşuyor. Engelli her bireyin hayatın içinde kalması ve spor yapması en büyük madalyadır. 8 yılda yapılmayanları, 2 yılda yapma sözü veriyorum' dedi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı ve TÖSSFED Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, federasyonun mevcut yönetimine ilişkin açıklamalar yaparak, hedeflerini anlattı.

ÇOCUĞUN KENDİNİ İFADE ETMESİ İÇİN 'SPOR OLMAZSA OLMAZ'

620'ye yakın spor kulübünü bünyesinde bulunduran federasyonun 8 yılda sporcuların spor yapmasından çok madalya peşinde koştuğunu söyleyen Tuncay, 'Engelli her bireyin hayatın içinde kalması ve spor yapması en büyük madalyadır, başarıdır. Bizim için en önemli olan anlayış budur. Amacımız, çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırıp, onların beden ve ruh sağlığını geliştirirken yaşadıkları güçlükleri spor eğitimiyle de hayatın içinde kalmalarını sağlamak. Çocuklara, spor, müzik ve resim yaptırıyoruz. Toplumla kaynaşması ve kendini iyi ifade etmesi için spor olmazsa olmazdır' diye konuştu.

'MADALYA PEŞİNDE KOŞMAYACAĞIZ'

Her çocuğun altın değerinde olduğunu belirten Tuncay, 'Federasyonun spor adamlarına, kültürüne, hukukuna ihtiyacı olduğu için delegelerin, kamuoyunun ve kulüp başkanlarının ısrarıyla adaylığımı koydum. Bildiğimiz iş, haddimiz ve hakkımız olan bir yere aday olduk. Çünkü sporun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın spor yaptığında neleri başardığını çok iyi biliyoruz. Ama en büyük başarı evlerinden çıkıp bağımsız bir şekilde sporun her alanında sporcu olmalarıdır. Madalya alsın ya da almasın her çocuğumuz bizim için altın değerindedir. Madalya peşinde koşan federasyon değil, daha fazla çocuğumuza spor yaptıran bir federasyonun içinde olacağız. Çünkü bu bizim ülkemize olan borcumuzdur' ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULARA İŞ BURSU VERECEĞİZ

Türkiye'de ilk defa iş bursu vereceklerini söyleyen Tuncay, 'Milli sporcularımıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve üniversitelerle iş birliği içinde olarak 6 aylık mesleki eğitim kursu vereceğiz. Ardından özel sektörde iş imkanı vererek sportif hayatından aldığı tüm birikimleri kullanmasını sağlayacağız. Okulları, spor hayatları bitti, başarı belgeleri var, mesleki eğitim vererek, istihdam sağlayacağız. İşte o zaman hayatın içinde kalacaklar' dedi.

'YARIŞMALARI SADECE ANTALYA'DA YAPMAMALIYIZ'

Yenilikler yaparak, sistemli çalışacaklarını vurgulayan Muhammed Abdullah Tuncay, 'Milli takıma seçtiğimiz çocukların analizlerini yapıp, takip etmeliyiz. Ahbap, dost, akraba ilişkisi olmamalı, başarılı sporcular kamuoyunda örnek olmalı ve teşvik edilmeli. Her çocuğa özel eğitimler ile bu başarılarını gönülden desteklemeliyiz. Yarışmaları sadece Antalya'da değil; Tunceli, Batman, Hakkari, Artvin'de de yapmalıyız. Federasyonun son 3-4 yılına baktığımızda Antalya dışında yaptığı faaliyetler yok. Türkiye, Antalya'dan ibaret değildir. Çocuklarımızın her yerde her kesimle kucaklaşması lazım. Federasyon 81 ilde aktif ve efektif faaliyet yapmalıdır, her çocuğumuza ulaşmalı, teşvik ve motivasyonları sağlanmalıdır' diye konuştu.

'ÖZEL SPORCULAR SEVGİ GÜNLERİ' YAPACAĞIZ

Federasyondaki eksiklikleri sıralayan Tuncay, 'Şenlikler düzenlemeliyiz, belediyelerle festivaller yapmalıyız. Üniversiteler, liseler ve okullar ile iş birliği içinde olmalıyız. Tabi ki spor kulüpleri yarışacak ama iyileri de milli takıma seçerken adil ve hakkaniyetli olmalıyız. Toplumsal farkındalık için federasyon olarak diğer spor kulüpleriyle iş birliğiyle 'özel sporcular sevgi günleri' yapacağız. Bilimsellik çok önemli, federasyonun şimdiye kadar hiçbir antrenörle ilgili eğitim kitabı yok. Çocukların beslenmeyle ilgili ciddi sorunları var, beslenme kitabı yok. Federasyonun fizyoterapisti, psikoloğu, beslenme uzmanı, doktoru yok, bunların her biri kendi branşında federasyon çatısı altında olmalıdır? ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM VE YENİLİĞE AÇIK OLMALIYIZ

Kulüplere yönelik ayrım yapmayacaklarına dikkat çeken Tuncay, 'Maalesef federasyon yönetiminin 8 yılda yapamadığını, 2 yılda yapacağını sanmıyorum. Değişime ve yeniliğe açık olmalıyız. Mevcut hizmet ve faaliyetlerini 2 dönem yapmıştır, 3'üncü dönemde yeter demeliyiz. Yeniliklere ve sistemi değiştirecek kişilere olumlu bakmalıyız. Tüm kulüpler bizim kulüplerimizdir. Bana oy versin, vermesin ayrım yapamayız. Kulüpleri oy vermedi diye cezalandırmak, çocuklara yapılan en büyük cezadır. Ayrımcılığa, kutuplaşmaya izin vermemeliyiz. Bütün camiaya ve kamuoyuna sesleniyorum. 'Oy veya madalya için değil, çocuklarımızın spor yapması için emek harcayacağız. En büyük başarı onların hayatın içinde olması, düzenli ve disiplinli spor yapması, bağımsız bir birey olarak hayatları boyunca başarılı, öz güvenli ve mutlu olmalarını sağlamalıyız' dedi.

İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum
İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum

Spor Federasyonu, Türkiye, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay: 8 yılda yapılmayanları 2 yılda yapma sözü veriyorum - Son Dakika


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