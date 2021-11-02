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Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısında - Son Dakika

Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısında

02.11.2021 11:27
Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısında

ÇİFTLİK BANK uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakim karşısına çıktı.

ÇİFTLİK BANK uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakim karşısına çıktı. Aydın savunmasında Çiftlik Bank'ta 'Banka' yerine 'Bank' ifadesini kullandığını, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek "Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü vardır, buna bakıp da bir insanın banka çıkarımını yapması saçmadır" dedi. Mahkeme Çiftlik Bank reklamlarının içeriklerinin temin edilmesi için televizyon kanallarına müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Uruguay'dan iade işlemlerinin tamamlanması beklenen firari sanık Fatih Aydın ise duruşmada yer almadı. Duruşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları ve Mehmet Aydın'ın avukatı da hazır bulundu.

"ÇİFTLİK BANK İSMİNİ DÜŞÜNDÜM"

Mehmet Aydın savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Fame Game Softwar Ltd. Şti. ağabeyim ve bana aittir. Diğer iki şirket yani Fame Game Hayvancılık ve Tic. Şirketi ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. şirketi bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır. İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur. Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için 'Çiftlik Bank' ismini düşündüm. Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve 'Çiftlik Bank' ismi için onay aldım" dedi.

"ÇİTLİK BANK İSMİNİ TEK BAŞINA HİÇ KULLANMADIM"Açtığı oyun sitesinde çiftlik hayvanları olduğunu, oyun sitesinde de 'Çiftlik Bank' adını kullandığını ifade eden Aydın, "Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine 'Çiftlik Bank bir banka değildir' şeklinde açıklama ekledim. Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başına hiç kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresini de ekledim. 130 tane şarküteri açtım, kahvaltı salonu da açtırdım. İsim hakkı kullanırdım ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım" ifadelerini kullandı.Aydın, Çiftlik Bank adıyla açtığı oyun sitesinde ödünç alma, para ve faiz verme gibi işlemlerde bulunmadığını iddia ederek savunmasını şu şekilde sonlandırdı:  "Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı, karşılığında da oyun altını alıyorlardı. Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenimler bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım, sadece çiftlik ürünleri reklamı yaptırdım. Türkiye'nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı, açılan bu tesislerde de Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin 'Çiftlik Bank Süt Ürünleri' şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü vardır, buna bakıp da bir insanın banka çıkarımını yapması saçmadır. Türkiye'de bank ibaresini kullanan pek çok şirket vardır. Kullandığım ibare banka değil, banktır. Diğer şirketler hakkında dava açılması bu durumda gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

"SUÇUN MADDİ UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"Sanık avukatı daha sonra yazılı beyan sunacağını söyledi. BDDK avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Banka kelimesinin kullanılması 5411 Sayılı Yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir. Suçun maddi unsurları oluşmuştur" dedi.

REKLAMLARI GÖSTEREN TELEVİZYON KURUMLARINA MÜZEKKERE YAZILACAKAra kararını açıklayan mahkeme, Uruguay'dan iadesi beklenen firari sanık Fatih Aydın hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Çiftlik Bank'a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın 29 Aralık 2017'de sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Sanıkların Fame Game Hayvancılık Tic. San. AŞ., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti.'nin yetkilileri oldukları belirtilen iddianamede, söz konusu şirketlerle ilgili Çiftlik Bank Organizasyonu adı altında internette ve bir kısım ulusal televizyonlarda yapılan reklamlarda 'Bank' ifadesinin kullandıklarının belirlendiği kaydediliyor.İddianamede "BDDK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların 'Bank' ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiği" ifadeleri kullanılıyor. Değerlendirme kısmında sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan 'Bank' kelimesini yetkilisi olduğu şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarda kullanarak üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtiliyor.

İddianamede sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısında - Son Dakika


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