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'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi - Son Dakika

'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi

11.10.2021 13:03
'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında, 130 şikayetçi bulunan 75 sayfalık yeni iddianame kabul edildi.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında, 130 şikayetçi bulunan 75 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Böylece Aydın'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında, 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.

17 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.  Şikayetçi olan yeni 130 kişinin 2 milyon 278 bin 393 lira mağdur olduğu belirtilen iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MAHKEMENİN TARİH VERMESİ BEKLENİYOR

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul edilmesinin ardından yeni bir dava açıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yeni davaya ilişkin duruşma tarihi vermesi bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672 kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672 kez "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Bu iddianameye ilişkin yargılama ise halen devam ediyor.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi - Son Dakika
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