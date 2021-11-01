Tosuncuk'un Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek - Son Dakika

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi firari Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay'da tutuklu bulunan Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Başsavcılığın talebi üzerine Uruguay adli makamları, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemleri başlattı. Fatih Aydın hakkında Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğünde gözaltına alınma kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL