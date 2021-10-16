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Tosya'da restore edilen cami ibadete açıldı - Son Dakika

Tosya'da restore edilen cami ibadete açıldı

16.10.2021 10:12
Tosya'da restore edilen cami ibadete açıldı

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tosya'da restore edilen Şeyh İsmail Rumi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tosya'da restore edilen Şeyh İsmail Rumi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hocaimat Mahallesi'nde bulunan cami önünde düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun tarih ve doğa şehri olmasının yanında aynı zamanda bir inanç şehri de olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun her anlamda çok güçlü medeniyetin izini taşıdığını anlatan Çakır şunları söyledi:

"Bugün de burada bunun en son örneklerinden bir tanesindeyiz. Özellikle 2004 yılından itibaren Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Kastamonu özelinde, tüm ülkemizde olduğu gibi çok yoğun bir çalışma içinde. Şu an bile il merkezinde 4'e yakın camimizde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah iki tanesini önümüzdeki ay içinde hizmete açacağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, atalarımızın, ecdadımızın yadigarlarını birer birer güçlü bir şekilde ayağa kaldırıyor. Kastamonu'nun özellikle inanç turizmi alanında da, çok ciddi bir cazibe merkezine bu eserler katkı sağlıyor. Kastamonu'da bu anlamda 185 adet tescilli eserimiz var. İbadete tekrar açacağımız Şeyh İsmail Rumi Camisi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik son 10-15 yıldır tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması noktasında Kastamonu'da çok büyük adımlar atıldığını söyledi.

Kastamonu'nun zengin tarihi geçmişinin bulunduğunu ifade eden Çelik, "Geçmişimize sahip çıkma adına bu eserlerin ayağa kaldırılması, tekrar işlevsel hale getirilmesi, hem Kastamonu'da yaşayan bizleri çok memnun ediyor. Hem de emin olun dışarıdan Kastamonu'yu gezmeye, görmeye gelen herkes, 'ne kadar derin bir geçmişiniz var, ne kadar derin kültürünüz var' diye bizlere ifade ediyorlar. İnşallah bu ve benzeri eserleri, yenilenmiş, restore edilmiş, haliyle, halkımızın, hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Şeyh İsmail Rumi Camiimizde gerçekten çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar da Şeyh İsmail Rumi Camisi'nin restorasyonu hakkında bilgiler verdi.

Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesildi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosya'da restore edilen cami ibadete açıldı - Son Dakika


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