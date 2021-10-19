Tosya ve Taşköprü ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tosya Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elvan Natur, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 50 bin 278 muhtarın görev yaptığını hatırlattı.

Muhtarların kültürümüzün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Natur, "Muhtarlar devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte olup halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır." dedi.

Törene, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkan Vekili Sefa Abayın, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Taşköprü

Taşköprü ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne, Taşköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Gökçek tarafından çelenk sunuldu.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprüspor Başkanı Hüseyin Altan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarların katıldığı programda, muhtarlar ilçeyi Bal Ligi'nde temsil edecek olan Taşköprüspor için kombine kartı alarak, takıma destek verdiler.