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Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı - Son Dakika

Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı

12.10.2021 12:23
Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı

Tosyalı Holding, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul'da "Türk Leonardo da Vinci" olarak anılan İlhan Koman Sergisi ile birlikte "Sanatta İleri Dönüşüm" panelini gerçekleştirerek sanatta ileri dönüşüm çağrısı yaptı.

Tosyalı Holding, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul'da "Türk Leonardo da Vinci" olarak anılan İlhan Koman Sergisi ile birlikte "Sanatta İleri Dönüşüm" panelini gerçekleştirerek sanatta ileri dönüşüm çağrısı yaptı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi çözümlerle çevreye ve doğaya saygıyı esas alan, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleriyle dikkati çeken Tosyalı Holding, 7-10 Ekim'de 16'ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul'da, bu yıl 100. yaşı kutlanan heykeltıraş İlhan Koman'ın sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm farkındalığının yükselmesine destek verdi.

Sanatta ileri dönüşüm çağrısı da yapan Tosyalı Holding'in bu alanda önemli adımlar atacağının müjdesini Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı verdi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, moderatörlüğünü belgesel yapımcısı Zuhal Demirarslan'ın üstlendiği, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, akademisyen Levent Erden ve iç mimar tasarımcı Ali Semiz'in de bulunduğu panele katıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, holding olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri sınai hakları bize ait olan AR-GE projelerimiz sayesinde bugün fabrikalarımızın karbon salımını yüzde 30 azalttık. Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak sürdürülebilirliğin hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Sanat da bunu anlatmak ve farkındalığı yükseltmek adına en etkili araç. Biz de bu anlayışla 16. Contemporary Istanbul kapsamında, kendi alanında bir efsane olan İlhan Koman'ın eserlerinin sergilenmesine sponsor olarak katkı sağladık. Üretim süreçlerimizin DNA'sında yer alan ileri dönüşümün sanatla buluşmasına destek olduk.

Kullanılmış, hurdaya ayrılan ürünlerden yeni eserler üretme yöntemi kullanılarak icra edilecek bir sanat faaliyetini destekliyor olmak bizim için çok anlamlı ve işimizle de ortak bir paydaya sahip. Bu çalışmayla Tosyalı Holding olarak Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliği yolculuğuna başlamış olduk. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. İnsanlar, sanatta ileri dönüşümü destekleyecek, sahiplenecek platformlarda Tosyalı markasını daha çok görmeye başlayacak. Bu yıl 16. düzenlenen Contemporary Istanbul'da sanatta ileri dönüşüm başlığı altında yapacağımız çağrıya katılan sanatçılarımıza hurda ve üretim atıklarımızı temin edeceğiz ve ortaya çıkacak eserleri hep birlikte 2022 yılındaki sergilerde ve 17. Contemporary Istanbul'da görme fırsatı yakalayacağız."

İlhan Koman Sergisi'nde 4 eser sergilendi

16. Contemporary Istanbul, 60 galeri ve kurumu Tersane İstanbul'da bir araya geldi. Fuar ayrıca çok sayıda yabancı ziyaretçi, gazeteci ve koleksiyoneri de İstanbul'da ağırladı. Sürdürülebilir bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için bünyesindeki tüm şirketlerinde, ham maddeden üretim süreçlerine satış ve pazarlamadan lojistik operasyonlarına kadar sürdürülebilirlik odaklı çalışan Tosyalı Holding, 16. Contemporary Istanbul'da "Türk Leonardo da Vinci" olarak kabul edilen İlhan Koman'ın sergisini destekledi.

İlhan Koman Sergisi'nde, Sonsuz Sütun 1975, Yürüyen Derviş ve 2 isimsiz eser olmak üzere demir, çelik ve ahşap gibi metallerden üretilmiş 4 heykel sergilendi.

Sergi kapsamında düzenlenen "Sanatta İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" panelinde ise sanatçıların, "upcycling", yani kullanılmış ve hurdaya ayrılacak ürünlerden yeni eserler üretme yöntemini kullanarak hem diğer sektörlere örnek olmak hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yaptıkları işler ve bu yaklaşımın yaygınlaşması adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Tosyalı Holding, geri dönüşüm, İlhan Koman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı - Son Dakika


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