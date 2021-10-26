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TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gaz çalışmalarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gaz çalışmalarını anlattı Açıklaması

26.10.2021 20:32
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gaz çalışmalarını anlattı Açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, " Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz." dedi.

Bilgin, Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi konferans salonundaki kapanış toplantısına, çevrim içi olarak bağlandı.

Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz sondaj çalışmalarıyla önemli bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini anımsatan Bilgin, "Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz. Teknik ve karmaşık bir teknoloji gerektiren bu sektörde bizler de diğer tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerimizde hem ar-geye hem de yerlileştirmeye büyük önem veriyoruz." dedi.

Bilgin, geleceğin mimarları olan gençlerin bu alanda çalışmalar yapmasının sürdürülebilir büyüme ve girişimcilik ekosistemin iyileştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını da aktardı.

TPAO olarak amaçlarının bir taraftan arama ve üretim faaliyetleri olurken diğer taraftan da bölgede sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Bilgin, bu çerçeve içinde bütün paydaşlarla mümkün olan en üst seviyede iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Ultra derin sondaj çalışmalarında dünya çapında önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2020'de Sakarya gaz sahasında milli imkanlarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz ultra derin sondaj çalışmalarımız dünya çapında başarılı sonuçlar getirdi. Bildiğiniz gibi Sakarya gaz sahası keşfi 2020'de dünyadaki ikinci büyük, denizlerde ise en büyük keşif oldu.

Önce Tuna-1 kuyusundan gelen güzel haberlerle 405 milyar metreküplük ardından Amasra-1 kuyusundan gelen 135 milyar metreküplük doğal gaz keşif haberleri, ülkemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamada dışarıya bağımlılığın önemli ölçüde azalacağını müjdeledi."

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gaz çalışmalarını anlattı Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gaz çalışmalarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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