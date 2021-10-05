Trabzon'da "çakarlı" araç kullanımına 2 bin 678 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da, çakarlı aracın sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 678 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir aracın çakar kullandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan uygulamada durdurulan araçta yapılan incelemede, çakar tespit edildi.

Çakarı söktürülen aracın sürücüsüne ve araç sahibine 1339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Ortahisar ilçesinde yapılan denetimlerde abartılı egzoz kullanan bir araç trafikten men edildi, sürücüye ise idari para cezası uygulanarak 20 ceza puanı düşürüldü.