Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Olayın ardından üniversite yönetimi tarafından inceleme başlatıldı.

Öğrencilerin, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 50 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki yemekhanede yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler, Farabi Hastanesi acil servisine başvurdu.

Trabzon 'da Karadeniz Teknik Üniversitesi 'nde (KTÜ) eğitim gören 50 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor