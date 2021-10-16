TRABZON'DA HER OKULA 'SEVGİ AŞISI' - Son Dakika

TRABZON'da çocuklara hayvan sevgisi kazandırma ve sahipsiz hayvanlara yuva bulma amacıyla başlatılan 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi ile okullara, kulübe ile barınaktaki kedi ve köpekler veriliyor. Bakımı ve beslenmeleri öğrenciler tarafından yapılan hayvanlar okulların maskotu haline gelirken, proje ile kent genelinde 100'e yakın sokak hayvanı sahiplendirildi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Hem barınaktaki köpekler mutlu oldu, yuva buldu, hem de öğrenciler hayvan sevgisini, sorumluluk duygusunu öğrendi dedi.

Kentte öğrencilerin hayvan sevgisi ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları, bu sayede de sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedefiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve TRAHAYKO iş birliğiyle 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında fiziki şartları uygun olan okullara kulübe konularak barınaktan alınan kimsesiz ve terk edilmiş köpekler teslim edildi. Bakımı ve beslenmeleri öğrenciler tarafından yapılan köpekler, okulların maskotu haline gelirken uygulanan proje ile kent genelinde 100'e yakın kedi ve köpek sahiplendirildi.

'BU KADAR RAĞBET OLACAĞINI BİLMİYORDUK'

TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, projeye çok rağbet olduğunu belirterek, Barınaktan özellikle getirdiğimiz köpekler bunlar. Bu köpeklerin buraya geldiklerindeki ilk hallerini biliyorum. Çok çökmüşlerdi. Zayıflardı. Yemek yemiyorlardı. Şimdi ise bakın; çocukların ilgisi, çocukların sevgisi ile ne kadar mutlu ve bakımlılar. Bu proje sayesinde hem barınaktaki köpekler mutlu oldu, yuva buldu, sevgi gördü hem de bu öğrenciler hayvan sevgisini, sorumluluk duygusunu ve ağzı dili olmayan bir canlı ile iletişim kurabilmeyi öğrendiler dedi.

'BAKIMINI ÇOCUKLARIMIZ ÜSTLENDİ'

Çocuklarda gözle görünür bir değişiklik yaşandığına dikkat çeken öğretmen Gül Akın da, Evinde hayvanlara bakma imkanı olamayan çocuklarımız burada sevme imkanı buluyorlar. Hayvanlarla nasıl ilgilenilir, nasıl beslenir bunları bilmeyen çocuklarımız okulda öğrenme fırsatı buluyorlar. Bakımını çocuklarımız üstlendi. Nöbetleşe bakımlarını yapıyorlar. Mamalarını kendi harçlıklarından topladıkları paralarla alıyorlar. Bunun yanı sıra yemekhanede artan yemekleri israf etmiyor, hayvanlarımızın yiyebileceği şekilde ayırıp besliyorlar. Bu muhteşem bir şey. Çocuklarımız çok duyarlı ve çok duygusallar diye konuştu.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Öğrenci Nehir Dursunoğlu da, Hayvanları çok seviyorum. Salgın nedeniyle okullar kapalıydı. Evim yakın olduğu için gelip hayvanımızla ben ilgilendim. Zaten çok güzel hayvanlar. Burada iki kedimiz ve iki köpeğimiz var. Telefonla, tabletle ilgilenmektense köpekleri gezdirmeyi, onları beslemeyi daha çok seviyorum. Teneffüs zili çalsın, öğle arası olsun da uzun teneffüs gelsin diye sabırsızlıkla bekliyorum dedi.

Öğrencilerden Eylül Beyza Kazaz ise, Evimize köpek almamıza ailem izin vermiyor. Zaten evimiz bir köpek için uygun değil. Ama okulda 2 köpek, 2 de kedimiz var. Sabahları kapıda okula gelmemizi bekliyorlar, giderken bizi uğurluyorlar. Çok harika bir duygu diye konuştu.