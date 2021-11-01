Trabzon'da düğünde bir kişinin vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğünde silahla açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesi Kahraman Mahallesi'nde dün bir düğünde havaya ateş edildiği belirtilerek, "Emekli öğretmen olan bir vatandaş, silahının arızasını gidermek isterken başka bir vatandaşı vurarak yaralamıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve suça konu ruhsatsız tabancaya el konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı, sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' ve 'Yorgun Mermi-Hiçbir Mermi Havada Kalmaz' projeleri ile bu tür yanlış alışkanlıklarla mücadelemiz ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce denetlemeler aralıksız sürecektir."

Yaşananlar anbean kameraya yansıdı

Çekilen videoda, düğünde havaya silahla ateş eden vatandaşın tabancayı yere doğru tuttuğu sırada silahın ateş almasıyla masada oturan kişinin vurulduğu görülüyor.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine horon oynayanlar ile düğüne katılan davetliler, vurulan kişinin yanına gelerek müdahale etmeye çalışıyor.