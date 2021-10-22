Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Tonya ilçesindeki kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasadışı yöntemlerle vergisiz girdiği tespit edilen tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Tonya ilçesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 11 kilo 440 gram bandrolsüz tütün, 100 bandrolsüz boş sigara paketi, 52 sigara sarma makinesi, 5 bin 900 dal sigara şeklinde doldurulmuş makaron, 316 paket bandrolsüz sigara, 495 boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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