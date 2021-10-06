Trabzon'da turizm faaliyetleri "Turizm Konseyi" ile tek elden yürütülecek - Son Dakika

Trabzon'da turizm faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ve bu alanda daha verimli çalışmaların yapılması amacıyla Trabzon Turizm Konseyi kuruldu.

Trabzon'da gerçekleştirilen destinasyon yönetimi, tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini koordine etmek, turizm sektöründe sağlanan yerel, ulusal ve uluslararası kaynakların etkin kullanımını ve turizmin tek elden yönetimini sağlamak amacıyla oluşturulan Trabzon Turizm Konseyi'nin ilk genel kurul toplantısı, kentteki bir otelde Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ustaoğlu, Trabzon'u ekonomik ve sosyal olarak güçlendirecek, gelişimini sağlayacak en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip, aynı zamanda bölgenin imparatorluk başkenti olarak ön plana çıkmış Trabzon'un, tarihi İpek Yolu'nun da önemli ticaret merkezlerinden biri olarak tüm dünyada bilindiğinin altını çizen Ustaoğlu, "Tarihi, doğası, denizi ve zengin kültür varlığıyla ülkemizin hatta dünyanın en güzel destinasyonlarından olan ilimiz, birlikte yaptığımız çalışmalarla inşallah hak ettiği en iyi konuma gelecektir." diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzon Turizm Konseyi'nin, güçlü bir turizm yönetim modeli arayışının ürünü olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer kurum ve kuruluşların çok güzel çalışmalar yaptıklarını, gelinen noktada iş birliğinin güzel sonuçlarına şahit olduklarını aktardı.

Yapılan bütün çalışmaları tek bir çatı altında toplayıp ortak bir hafıza oluşturmak, birlikte ortak hedefler belirleyip turizmi yönetmek istediklerini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu amaçla şimdiye kadar yapılan bütün çalışmaları topladık, konusunda uzman arkadaşları istihdam ettik, güçlü ve kurumsal bir yapının ilk adımlarını atmış olduk. Genel kurulumuzda yer alan kurum kuruluşlar ve STK'ların destek ve önerileri ile zaman içerisinde kurumsal yapıyı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Turizm Konseyimiz, araştırma ve geliştirmeden tanıtım, pazarlama ve stratejiye kadar 4 ayrı bölümde, kültür ve inançtan, sağlık ve spora kadar 9 ayrı çalışma masası ile faaliyetlerini sürdürecektir."

"Uzungöl'de esas büyük proje bir iki hafta içerisinde tamamlanmış olacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kentin 2000'li yılların başlarından itibaren turizm alanında bir ivme yakalandığını ve bugün turizm alanında Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 20 yılda Trabzon'daki yatak sayısının en az 20 kat, kente gelen yabancı turist sayısının da çok fazla arttığını kaydeden Zorluoğlu, hızlı ve ani büyümenin sektörde birçok sorunun da yaşanmasına yol açtığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte turizme yön verecek, turizmdeki sorunları büyük oranda ortadan kaldıracağına inandıkları konseyin kurulduğunu söyledi.

Zorluoğlu, Uzungöl'de yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yine Uzungöl bölgesi, özelikle Körfez ülkelerinden gelenlerin göz bebeği bir alan. Sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin çok önemli bir turizm destinasyonu. Oranın da 2019'da altyapısını tamamladık. 2020-2021 yıllarında çevre düzenlemesi çalışması yaptık. Ancak Uzungöl'de esas büyük proje bir iki hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Uzungöl'ün girişinden çıkışına kadar yollarının, kaldırımlarının, tretuvarlarının, peyzaj ve elektrik sistemlerinin bütüncül bir anlayışla yenilenmesi söz konusu olacak. Oradaki fiili işgalleri ortadan kaldıracağız. Göl ile yol arasında herhangi bir yapı bırakmayacağız. Orası çok daha yeşil görünümlü bir alana dönüşecek."

Kentin simgelerinden Atatürk Köşkü'nün bakım, onarım ve restorasyonu için gerekli izinleri aldıklarını belirten Zorluoğlu, "Sadece dışı ve içinin restorasyonu değil, aynı zamanda ayrı bir komisyon marifetiyle var olan mobilyaların da tasnif edilmesi yönünde bir çalışma da gerçekleştireceğiz. Geçmişle bağlantılı olanların kalmasını, gereksiz olarak zaman içerisinde asılan, tarihle ilgisi olmayan objeler ve tabloların oradan uzaklaştırılmasını amaçlıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün 29 Ekim'inde Atatürk Köşkü'nün hizmete açılmasını düşünüyoruz. Arzumuz 29 Ekim 2023 Resepsiyonunun Atatürk Köşkü'nün bahçesinde verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise şehir adına önemli bir birliktelik oluşturulmaya çalışıldığını ve amaçlarının gelişen turizmin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi olduğunu dile getirerek, "Böylece bölgemize ve şehrimize daha fazla turistin getirileceğine inanıyoruz. Biz,'Trabzon'da turizm' şeklinde değil 'bölgede turizm' olarak konuları işlemeye çalışıyoruz. Alanımızı genişletmekle daha fazla insanı misafir etmeyi ve bölgemizde kalacağı günü artırarak turizmden en üst düzeyde pay almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Trabzon Turizm Konseyi'nin yapısı ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantının son bölümünde turizm paydaşlarının görüşleri alındı.