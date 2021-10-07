Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram esrar ve kenevir ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram esrar ve kenevir ile yakalanan kişi gözaltına alındı. Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Evin içerisinde ve bahçesinde yapılan aramada, 400 gram esrar ile 2 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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