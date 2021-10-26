Üye Girişi
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği - Son Dakika

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

26.10.2021 14:57
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

KARADENİZ Bölgesi'nde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

KARADENİZ Bölgesi'nde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda yıkım için gelen ekiplerin önü kesildi. Ekipler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Eşyaların boşaltılması için yayladakilere 15 süre verildi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen yapılar için yıkım kararı alındı. Ekipler, güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile yaylaya çıktı. Evlerini yıktırmak istemeyen yaklaşık 100 kişilik grup, yayla yoluna çıkarak ekiplerin geçişine izin vermedi. Çıkan gerginlik sonrası görüşmeler yapıldı. Evlerinden eşyalarını almaları için vatandaşlara 15 gün süre tanındı. Kararın ardından ekipler, yayladan ayrıldı.

'YOL ÜZERİNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK'Yaylada yıkıma karşı nöbet tuttuklarını belirten Ali Özyurt, "Yıkımlar olacaktı, 50'e yakın ev vardı. Fakat 4 tanesini yıkacaklarını söylediler. Biz de toplandık. 'İş makineleri girmesin' diyerek yol üzerinde nöbet tutmaya başladık. Yıkımına karar verilen evlerden bir tanesi de bizim evimiz" dedi. Mustafa Bozkurt da, "Yıkım olacağına dair duyum aldık. Akşam mahalleli ile konuştuk ve toplandık. Sabah saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladık. Ekipler geldi ve 4 ev için yıkım kararı alındığını söyledi. Vatandaşlarda ekiplerle beraber anlaştı. 15 günlük bir süre verildi. Yıkım olacak yerlerin sahipleri bu süreçte evlerindeki malzemeleri söküp alabilecekler" diye konuştu.'BU İŞ TAKSİTLE Mİ OLUYOR'

Mehmet Narballı ise, "Yaylada yüzlerce temel atıldı. Halen daha doğru düzgün bir tespit yok. Yasaksa yıkılsın. Kendi evimi, kendim de yıkarım. Fakat burada insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. 50'ye yakın yıkım kararı olan yapı var. Geçen yıl da 4 tane ev yıktılar. Bu yılda 4 ev yıkacaklar. Bu iş taksitle mi oluyor?" diye sordu.


Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Güvenlik Önlemleri, Trabzon, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi 14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı 12:07 Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı 11:49 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı 11:45 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı

Son Dakika Haberleri
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
14:27 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
14:18 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek         
14:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?         
14:37
Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli         
14:28
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket         
13:37
Bakan Soylu Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı         
13:21
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
"Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor         
11:54
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı         
00:50
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 15:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement