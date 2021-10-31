Trabzon'da "yorgun mermi" isabet eden kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Olayla ilgili araştırma başlatılırken, omuzundan yaralanan İ.Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanlar mahallesinde bir okulun önünde bulunan İ.Ş'ye "yorgun mermi" isabet etti.

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