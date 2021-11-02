Trabzon Emniyeti ekim ayı asayiş bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Trabzon'da son bir ayda polis ve bekçilerin yaptığı çalışmalarda 317 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi cezaevine gönderildi.

Trabzon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında 114 şüpheli hakkında TCK 191 ve TCK 188 maddeleri uyarınca işlem yaptı. Polis ekiplerinin şüphelilere ait ikametlerde ve muhtelif yerlerde yaptığı aramalarda 1 kilo 412 gram bonzai, 3 kilo 285 gram esrar, 55 adet ecstasy, 3 gram eroin, 61 gram kenevir tohumu, 50 gram skunk, 4 gram Afyon sakızı, 19 adet captagon, 220 adet sentetik uyuşturucu hap, 76 gram bonzai ham maddesi, 49 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 13 adet payp olarak adlandırılan cam düzenek, 2 adet tabanca ile 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise kent genelinde yaptıkları çalışmalarda 109 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi ise cezaevine konuldu.

Ekim ayı içerisinde çarşı ve mahalle bekçileri de asayiş ve huzurun sağlanmasına önemli katkı sağladı. İl genelinde ekim ayı içerisinde 547 olaya müdahale eden bekçiler, aranan 94 şahsı yakaladı, 48 şahsa idari işlem yaptı. 2 bin 523 iş yerini kontrol eden bekçiler, 104 araca işlem yaparken, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca bin 250 kişiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Narkotik Rehber" eğitimi verildi. - TRABZON