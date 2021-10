Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, "2020'nin başarılı gazetecilerine" ödüllerini verdi - Son Dakika

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2020 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, basın camiasının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gece gündüz, yağmur kar demeden sahada çok zor şartlarda toplumu bilgilendirmek için cansiparane görev yaptığını vurgulayan Ustaoğlu, "Sizler, bu uğurda zaman zaman bunun bedelini canınızla ödüyorsunuz. Ben bu vesileyle yüce Allah'tan hayatını kaybeden basın mensuplarımıza rahmet diliyorum." dedi.

Ustaoğlu, gazetecilerin, toplumun işiten kulağı, gören gözü olduğunun altını çizerek, "Bizler de yönetim anlayışımızda temel paydaş olarak hep sizleri görüyoruz. Sizlerin bizlere ulaştırdığı her haber, her konu önemli. Ortak yönetim anlayışımızın çok önemli paydaşları oluyorsunuz sizler. Her birinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Tören öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Ustaoğlu, Soylu'nun törene katılanlara selamlarını ilettiğini ve ödül alanları tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da başarının ödüllendirilmesi gibi özel bir törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Trabzon basınının geçmişine dikkati çeken Zorluoğlu, yerel basının gücüyle gurur duyduklarını, bu gücün şehir adına hizmet ve kalkınma anlamında da olumlu şekilde kullanıldığını memnuniyetle gördüklerini vurguladı.

TGC Başkanı Ersen Küçük ise gazetecilerin mesleki başarılarının ödüllendirilmesi, heyecanlarını taze, motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlayan başarı ödüllerinin, bu yıl 13 dalda sahiplerini bulduğunu söyledi.

Ödül alan meslektaşlarını tebrik eden Küçük, "TGC olarak temsil ettiğimiz 12 yerel ve bölgesel gazete, 7 yerel, bölgesel ve ulusal televizyon, birçok internet sitesi, 6 yaygın ajans ve gazetelerde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda dile getirerek çözüm aramaktayız." dedi.

Vali Ustaoğlu, konuşmaların ardından TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne layık görülen ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Ömer Olcay'ın ödülünü, TGC Başkanı Küçük'e teslim etti.

Eski belediye başkanlarından Hasan Melek'e "Jüri Özel Ödülü"nü, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu takdim etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, "Sanat Özel Ödülü"ne layık görülen ancak törene katılamayan Kudret Emiroğlu'nun ödülünü İsmail Fandaklı'ya teslim etti.

"Spor Özel Ödülü" ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'e verildi.

Sporcular törene katılamazken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Busenaz ???????Sürmeneli'nin ödülünü annesi Songül Sürmeneli'ye teslim etti.

"Turgut Özdemir En İyi Spor Fotoğrafı Ödülü"ne layık görülen Karadeniz'den Günebakış Gazetesi foto muhabiri Nurgül Günaydın, ödülünü Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın elinden aldı.

Avcı, sunucunun "Abdullah hocamızdan bir şampiyonluk sözü alır mıyız?" ifadeleri üzerine, Trabzonspor'da geçen yıl 10 Kasım'da göreve başladığını anımsattı.

Geldiğinden beri çok güzel duygular yaşadığının altını çizen Avcı, "Karşılıklı örtüşen bir çok şey var. Ben de bu yörenin insanıyım, burayı çok seviyorum, sizleri seviyorum. Umarım bu dilekleri, bu duyguları hep beraber yaşarız. Bu şehir bunu istiyor ve hak ediyor." diye konuştu.

Meslekte 20 yıl ve üzerinde hizmet veren 38 gazeteciye ise "Hizmet Ödülü" verildi.

Hizmet Ödülüne layık görülen, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli kıdemli muhabir Tuğba Yardımcı, ödülünü Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erkut Çelebi'den aldı.

TGC yönetimi tarafından alınan kararla, bu yıl ilk kez vefat eden gazetecilerin adlarının verildiği ödüllere layık görülen isimler şunlar:

Cemal Rıza Osmanpaşaoğlu En İyi Gazete Haber Ödülü: Özgür Özdemir (Sabah Gazetesi)

Emin Şefik Yılmaz En İyi Araştırma Haber Ödülü: Bahattin Baştürk (Taka Gazetesi)

Ömer Güner En İyi Gazete Röportajı Ödülü: Selahattin Özcan (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

Ayhan Kıyak En İyi Fıkra-Makale Yazısı Ödülü: Meryem Akgün (Karadeniz Gazetesi)

Suavi Kaptan En İyi Fıkra-Makale Yazısı İnternet Ödülü: Elif Çavuş (Habercuk.com)

Mehmet Tan En İyi Haber Fotoğraf Ödülü: Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı)

Orhan Kaynar En İyi TV Görüntü Haber Ödülü: Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı)

Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu En İyi Spor Haberi Ödülü: Hasan Tüncel (61saat)

Turgay Murtezaoğlu En İyi Radyo İnceleme Araştırma Ödülü: Özgül Kömürcü (TRT Trabzon Radyosu)

Ahmet Kayacık En İyi İnternet İnceleme Araştırma Ödülü: Okan Çıtlak (Haber 61)

Salih Çamoğlu En İyi Mizanpaj Haber Ödülü: Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi)

Muharrem Kaya En İyi Mizanpaj Spor Ödülü: Enes Aydın (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)