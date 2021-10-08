Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara kapatıldı - Son Dakika

TRABZON Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı, yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacak.

Türkiye'nin hava trafiğinde en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş- kalkış yaptığı, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist onarımı için bakıma alındı. Çalışmalar kapsamında havalimanı, bugün itibarıyla 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı. Ekipler, havalimanında onarım çalışması başlattı. Havalimanın, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacağı öğrenildi.