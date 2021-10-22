Son dakika... Trabzon merkezli 12 ilde 450 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda saadet zinciri kurup vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ş. adlı kadının saadet zinciri ile kurduğu şirkete bağlı olarak farklı illerde faaliyete geçirdiği şubeler üzerinden vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu kurulan şirket üzerinden yurt dışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere aylık yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı vermek vaadiyle mağdur ettiği vatandaşlardan para alan B.Ş. ve beraberindekilerin yaklaşık 450 milyon TL para topladığı belirlendi. Mağdur olan yatırımcıların şikayetleri doğrultusunda yapılan incelemede, şirketin topladığı parayla herhangi bir yatırım yapmadığı ortaya çıktı. Şirketin yeni müşteri getirenlere birkaç ay kar payı ödediği ancak daha sonra bu kar paylarını da ödemediği öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında B.Ş.'nin de olduğu 18 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 18 zanlı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TRABZON