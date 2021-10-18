Üye Girişi
Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek - Son Dakika

Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek

18.10.2021 11:17

Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi, son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavi hizmetinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümü ve kendi elektriğinin bir kısmını üretmesiyle de ön plana çıkacak.

Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi, son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavi hizmetinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümü ve kendi elektriğinin bir kısmını üretmesiyle de ön plana çıkacak.

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında birçok ilde hayata geçirdiği Şehir Hastaneleri Projesi, Trabzon'da da sağlık alanında önemli bir eksiği giderecek.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihalesinin ardından Akyazı'daki 40 dönümlük alan üzerinde inşasına ocak ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesi binası, 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanacak.

Trabzon'un yanı sıra bölge illerine de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesinde 206 genel, 151 kalp cerrahisi, 161 onkoloji, 146 kadın doğum, 171 erişkin yoğun bakım, 65 yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yanı sıra 33 ameliyathane bulunacak.

Karadeniz kıyısında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına inşa edilen hastane, altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım odaları ve nitelikli yatak kapasitesiyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayacak.

"İnşallah 2023 yılında bitirilerek hizmete sunulacak"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, yıl başında inşasına başlanan hastanedeki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü, yüklenici firmanın kulelerde inşaatlara başladığını söyledi.

Hastanenin zemin güçlendirmesi için 4 bin 400 fore kazık çakılacağını belirten Usta, "Bunun 500'ü çakılmış durumda. Bu işlem diğer işlerin yapılmasına engel değil. Diğer işler peyderpey sürüyor. İnşallah 2023 yılında bitirilerek hizmete sunulacak. 900 yataklı bir hastane bu. İçerisinde 230 yoğun bakım yatağı, 33 ameliyathanesi olacak. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak tarz ve yoğunlukta bir hastane olacağını şimdiden müjdelemek istiyorum." diye konuştu.

Usta, şehir hastanelerinin, yapıldığı kentlerde iş yükünü çeken sağlık tesisleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizde de öyle olmasını planlıyoruz. Özellikle hastaların bir çatı altında hizmet almasını sağlaması açısından şehrimiz için çok çok önemli. Dağınık yapının kurtarılması çok önemli. Birçok özellikli hizmetlerin yapılabileceği bir binanın olması, ayrıca diğer illere giden az da olsa hasta sevklerine gerek kalmayacak olması bizler ve vatandaşlar için önemli olacaktır."

Hastanenin vereceği sağlık hizmetinin yanı sıra diğer özellikleri açısından da ön planda olacağını kaydeden Usta, "Binada yağış toplama yapılabilirliği düşünülmekte. Güneş panelleriyle de kendi enerjisinin en azından bir kısmını üretebilmesi şeklinde planlaması yapılıyor. 762 deprem izolatörü vasıtasıyla da herhangi bir deprem anında sarsıntının hissedilmemesi sağlanacak ve normal hizmetine devam edecek bir bina olacak." dedi.

Usta, böyle büyük bir tesisin kente kazandırılması noktasında emeği geçen herkese, sağlık camiası adına şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek
Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek
Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek
Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek
Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek

geri dönüşüm, Trabzon, Hastane, Akyazı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi 11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti 11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Hırsızlık için gittiği binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını çaldı! O anlar kamerada 11:18 Hırsızlık için gittiği binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını çaldı! O anlar kamerada Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı 11:01 Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı

Son Dakika Haberleri
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
11:14 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
11:13 Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti         
12:12
Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi         
12:01
Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti         
11:45
Adam, Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi         
11:30
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement