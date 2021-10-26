Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki Fatih Parkı'nda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in anıtına çelenk sundu.

Etkinlikler, daha sonra Zağnos Burcu'nda devam etti. Buradaki törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zorluoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, 4 bin yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Trabzon'un insanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağladığını söyledi.

Trabzon'un, 560 yıl önce fethedildiğini vurgulayan Zorluoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi sırasında yaşadığı zorluklara ilişkin bilgi aktardı.

Zorluoğlu, Trabzon'un, medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada sultanlar ile şehzadeler, burada Ayasofya ile Gülbahar Hatun Camisi, burada Sümela ile Kızlar Manastırı, burada Kemeraltı Çarşısı ile Bedesten kol koladır. Üzerine bastığımız bu topraklarda, bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır. Dolayısıyla bu mirasa sahip çıkmak son derece önemlidir. Bu herkese düşen mukaddes ve vazgeçilmez bir sorumluluktur."

Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, Trabzon'un fethi kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Buradaki etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterisiyle tamamlandı.

Katılımcılar daha sonra Fatih Büyük Camisi'nde şehitler için okunan 1461 hatmi şerif duasına iştirak etti.

Kutlamalar, Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde Uzun Sokak'tan Atatürk Alanı'na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile sona erdi.