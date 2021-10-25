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Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu - Son Dakika

Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu

25.10.2021 11:32
Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu

Şehrin benzersiz el emeği göz nuru ürünlerinden telkâri, hasır ve kazaziye için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finans edilen merkezde tasarım ve kalıp döküm işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece ürünlerin her defasında şehir dışına çıkması engellenecek. Hem 5 milyon liralık tasarruf sağlanacak hem de tasarımların kopyalanmasının önüne geçilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son Trabzon ziyareti sırasında Ayasofya Camisi ve Müzesinin altında bulunan Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yürütücülüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği merkezin kuyumculukta el işçiliğini ileriye taşıyacağını ifade eden Bakan Varank, "Kuyumculuk alanındaTrabzon'a değer katacak bir proje. Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

EN ÖNEMLİ BİLEŞENLERDEN

Merkeze ilişkin bilgi veren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon ekonomisinin, tarihinin ve kültürünün en önemli bileşenlerinden birinin kuyumculuk sektörü olduğunu ifade ederek "Tarihi vesikalardan biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman Han da kuyumculuğu Trabzon'da öğrenmiştir." dedi.

TÜM AŞAMALAR TRABZON'DA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında DOKA olarak son teknoloji ile donatılmış Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni destekleyerek Trabzon'a kazandırdıklarını kaydeden Genel Sekreter Adıyaman, "Bu merkez ile kuyumculuk sektörü, tasarımdan üretime kadar tüm aşamaları artık Trabzon'da gerçekleştirecek." diye konuştu.

İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAK

Genel Sekreter Adıyaman; üretim, maliyet ve zaman anlamında ciddi kazanç getirecek merkezin istihdama da katkısı olacağını vurgulayarak

"Trabzon'un geleneksel el sanatları olan hasır, telkâri, kazaziye gibi ürünleri de modern tasarımları ile daha katma değerli markalaşan ürünler olarak uluslararası arenada tanıtmış olacağız." dedi.

5 MİLYON LİRALIK TASARIM MASRAFI

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Tasarım yaptırmak isteyen kuyumcular İstanbul'a gittiğinde yıllık toplam 5 milyon lira masraf yapıyorlardı. Merkezin açılması ile bu harcama kalemi Trabzon ekonomisi içinde kalacak." diye konuştu.

3 DEFA İSTANBUL'A GİDİYORDUK

Kuyumcu Atölyesi Sahibi Murat Akyüz, "Bir tasarım için İstanbul'a üç defa gitmemiz gerekiyordu. Tasarımcı, dökümcü arkasından kalıpçıya gidiyorduk. Artık Trabzon hasırı ile ilgili tüm parçalar Trabzon'da üretilecek." dedi.

MAKİNADA ÜRETEMEZSİNİZ

Tasarımcı Havva Nur Bostan, "Buranın benim için iki şekilde önemi var. Hem şehrimde böyle bir iş yapılıyor olması hem de kendi açımdan yaşadığım yer. Başka bir şehre gitmek zorunda kalacaktım." derken, başka bir tasarımcı Ümran Kaynak, "Dünyada hiçbir makinenin üretmediği ürünleri burada üretiyoruz. Hasır, kazaziye, telkâri bunların hiçbir makinada üretemezsiniz, insanların ilmek ilmek işlediği çok değerli sanatlar bunlar." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Adıyaman, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu - Son Dakika


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