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TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK - Son Dakika

TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK

04.10.2021 16:51

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü sıradaki kentte vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, 'Buradaki en büyük mücadele aşı.

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü sıradaki kentte vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, 'Buradaki en büyük mücadele aşı. Aşılamada ne kadar iyi bir seviye yakalarsak, virüsle mücadelede de o kadar etkin bir sonuç elde ederiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında 3'üncü sırada yer alan Trabzon'da, geçen hafta vaka sayısı 509,67'ye geriledi.

Merkeze kurulan aşı çadırını ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, düşüş yaşanmasına rağmen vakaların yoğunluğun sürdüğü kentte aşı çağrısı yaptı.

Vali Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde Sağlık Bakanı'mızın da açıkladığı verilere göre, vaka sayılarında ilimizde bir artış oldu. Bir eksiklik mi var noktasında bizler de değerlendirmelerimiz yaptık. Buradaki en büyük mücadele aşı. Aşılamada ne kadar iyi bir seviye yakalarsak, virüsle mücadelede de o kadar etkin bir sonuç elde ederiz. Üniversitemizin ve okulların açılmasıyla vaka sayılarında bir artış oldu ama son bir haftadır tekrar düşüşe doğru geçtik. Aşılama yoğun bir şekilde devam ediyor. Birinci dozda yüzde 80'leri geçtik ikinci dozda da yüzde 70'lere ve mavilere doğru yaklaşıyoruz. İnşallah, tüm tedbirlere uyarak ve aşılamayla ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar elde edilecektir."

TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK
TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK
TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK
TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON VALİSİ: SON BİR HAFTADIR VAKALARDA TEKRAR DÜŞÜŞE DOĞRU GEÇTİK - Son Dakika
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