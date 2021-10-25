Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Anadolu'nun en eski ticaret, kültür, sanat ve liman kentlerinden biri olan Trabzon'un, coğrafyasının kendisine sağladığı özelliklerinin etkisiyle tarihin eski dönemlerinden itibaren her zaman çok büyük bir önem arz etmiş, aşılması güç dağları ve yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikleriyle de şiirlere, türkülere, romanlara konu olduğunu belirtti.

Tarih boyunca Anadolu gibi stratejik bir coğrafyaya egemen olmak isteyen uygarlıkların Trabzon'u ele geçirmek istediklerini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon, İstanbul'un fethinden sonra Büyük Kumandan Fatih Sultan Mehmet'in hedefi olmuş ve 26 Ekim 1461'de Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Bizler bu yıl bu kutlu fethin 560. yılına ermenin onuru ve gururunu yaşamaktayız. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden kısa bir süre sonra önce 'Şehzade Sancak'ı ardından da eyalet merkezi haline getirilen şehrimiz önemine uygun bir idari ve kültürel statüye kavuşmuştur."

Ustaoğlu, Fatih'in fethinden sonra da Trabzon'un bir kültür kenti olma özelliğini sürdürmüş, özellikle de Şehzade I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Trabzon'a Vali olarak görevlendirilmesi ve yanında getirdiği dönemin bilginlerinin de katkısıyla kentin, farklı bir ivme kazandığını işaret ederek, "Trabzon'da doğan, çocukluk dönemini iyi bir eğitimle Trabzon'da tamamlayan Şehzade I. Süleyman, yönettiği devletin en geniş sınırlara taşınmış ve tarihi Trabzonlu bir hemşerimiz olarak 'Muhteşem Süleyman' sıfatıyla damgasını vurmuştur. Trabzon devlet adamı yetiştirme özelliğini bu tarihten sonra sürdürerek birçok siyasetçi, başbakan ve cumhurbaşkanı yetiştirmiştir." ifadelerine yer verdi.

4000 yıllık tarihiyle kadim kentlerden biri olmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda üzerinde taşıdığı medeniyetlerin birikimini günümüze kadar yaşatması bakımından da bölgesinde merkez olma konumunu sürdüren şehrin bölgenin ekonomik, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendiği rol, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün, biz de bu zenginliği daha da artırarak gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Bu bağlamda Fatih'in Osmanlı topraklarına katmakla Yenicuma Mahallesinde sevinç ve gururu bir arada yaşadığı, Yavuz'un Kavak Meydanı'nda ok talimleri yaptığı, Kanuni'nin arkadaşlarıyla Ortahisar'da oyun oynadığı, Evliya Çelebi'nin Trabzon'a dair izlenimlerini kaleme aldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ve Trabzonlular için tarihe altın harflerle kaydettiği 'Trabzon Nutku'nu söylediği, restorasyonu yeni tamamlanan Sümela Manastırı ile bir dini ve kültürel merkez olan şehrimiz, binlerce yıllık geçmişiyle bizleri geleceğe sağlam adımlarla taşımaktadır. Bu vesile ile Trabzon'u 1461 yılında fethederek bizlere emanet eden Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet'i saygı ve dua ile yad ederken şehrimizin 560. yıl dönümünün tüm Trabzonlu hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."