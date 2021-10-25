Üye Girişi
Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı

25.10.2021 16:36
Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Anadolu'nun en eski ticaret, kültür, sanat ve liman kentlerinden biri olan Trabzon'un, coğrafyasının kendisine sağladığı özelliklerinin etkisiyle tarihin eski dönemlerinden itibaren her zaman çok büyük bir önem arz etmiş, aşılması güç dağları ve yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikleriyle de şiirlere, türkülere, romanlara konu olduğunu belirtti.

Tarih boyunca Anadolu gibi stratejik bir coğrafyaya egemen olmak isteyen uygarlıkların Trabzon'u ele geçirmek istediklerini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon, İstanbul'un fethinden sonra Büyük Kumandan Fatih Sultan Mehmet'in hedefi olmuş ve 26 Ekim 1461'de Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Bizler bu yıl bu kutlu fethin 560. yılına ermenin onuru ve gururunu yaşamaktayız. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden kısa bir süre sonra önce 'Şehzade Sancak'ı ardından da eyalet merkezi haline getirilen şehrimiz önemine uygun bir idari ve kültürel statüye kavuşmuştur."

Ustaoğlu, Fatih'in fethinden sonra da Trabzon'un bir kültür kenti olma özelliğini sürdürmüş, özellikle de Şehzade I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Trabzon'a Vali olarak görevlendirilmesi ve yanında getirdiği dönemin bilginlerinin de katkısıyla kentin, farklı bir ivme kazandığını işaret ederek, "Trabzon'da doğan, çocukluk dönemini iyi bir eğitimle Trabzon'da tamamlayan Şehzade I. Süleyman, yönettiği devletin en geniş sınırlara taşınmış ve tarihi Trabzonlu bir hemşerimiz olarak 'Muhteşem Süleyman' sıfatıyla damgasını vurmuştur. Trabzon devlet adamı yetiştirme özelliğini bu tarihten sonra sürdürerek birçok siyasetçi, başbakan ve cumhurbaşkanı yetiştirmiştir." ifadelerine yer verdi.

4000 yıllık tarihiyle kadim kentlerden biri olmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda üzerinde taşıdığı medeniyetlerin birikimini günümüze kadar yaşatması bakımından da bölgesinde merkez olma konumunu sürdüren şehrin bölgenin ekonomik, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendiği rol, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün, biz de bu zenginliği daha da artırarak gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Bu bağlamda Fatih'in Osmanlı topraklarına katmakla Yenicuma Mahallesinde sevinç ve gururu bir arada yaşadığı, Yavuz'un Kavak Meydanı'nda ok talimleri yaptığı, Kanuni'nin arkadaşlarıyla Ortahisar'da oyun oynadığı, Evliya Çelebi'nin Trabzon'a dair izlenimlerini kaleme aldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ve Trabzonlular için tarihe altın harflerle kaydettiği 'Trabzon Nutku'nu söylediği, restorasyonu yeni tamamlanan Sümela Manastırı ile bir dini ve kültürel merkez olan şehrimiz, binlerce yıllık geçmişiyle bizleri geleceğe sağlam adımlarla taşımaktadır. Bu vesile ile Trabzon'u 1461 yılında fethederek bizlere emanet eden Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet'i saygı ve dua ile yad ederken şehrimizin 560. yıl dönümünün tüm Trabzonlu hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon, Liman, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı 16:29 Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin 16:15 Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu 16:10 Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi 15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü 15:26 Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı 15:03 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti

Son Dakika Haberleri
16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun
16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz
16:25 İranlı vatandaş evinde ölü bulundu! Arkadaşını arayıp yardım istemiş
16:11 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
16:10 Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu
16:03 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
15:58 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu
15:48 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi
15:20 İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde
HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun         
16:43
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz         
16:29
Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz         
16:12
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı         
15:43
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 16:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Valisi Ustaoğlu Trabzon'un fethinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement