Trabzonlular kan bağışlamak için tır önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce 11 Ekim'de başlatılan "Anca Beraber Kanca Beraber" kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan tır önünde, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Görevliler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarılan vatandaşlardan bazıları da bağış için tırın yakınındaki Türk Kızılay Kan Alma Birimini tercih etti.

Kampanyanın başlangıcından itibaren günde yaklaşık 150 kişiden bağış alan görevliler, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bağış için gelen vatandaşlardan Faruk Can Muhcu, AA muhabirine, son günlerde Kovid-19 nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu söyledi.

Eşiyle kan bağışında bulunarak kampanyaya katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Muhcu, "Çocuklarımıza duyarlılık aşılamaya çalışıyoruz. Onlar da bilinçlensin, kan bağışının önemini küçük yaşta öğrensin diye onlarla geldik." dedi.

Vatandaşlardan Bahattin Salı ise sağlık açısından kan bağışında bulunmanın önemine değinerek, "Toplumda birilerine faydalı olmak amacıyla kan bağışında bulunacağım. Duyarlı olup kan vermek lazım." diye konuştu.

Ahmet Naci Abanoz, azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla bağışta bulunacağını kaydederek, "Hem hastanelerde tedavi gören binlerce insana hem de Trabzonspor'un kampanyasına katkımız olsun diye kan bağışında bulunmakta geldik." ifadesini kullandı.

Kemalettin Özcelep de herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.