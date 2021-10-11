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Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası

11.10.2021 13:25
Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübü tarafından "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübü tarafından "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında, 11-24 Ekim tarihlerinde iki kişiye kan bağışında bulunduran 661 taraftara Trabzonspor forması, diğer bağışçılara ise ajanda ve kalem hediye edilecek.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, AA muhabirine, görevi insanlığa yardım olan Türk Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sağıroğlu, Türk Kızılay ile insani yardım olarak taraftarlarıyla birlikte kan bağışında bulunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kutsal göreve katılan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bundan sonra da Türk Kızılaya yardımlarının devamını istiyoruz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da zaman zaman kendisinin de kan bağışına destek verdiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de her zaman olduğu gibi bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah sonucunda vatandaşlarımızın ihtiyacımız olan kan bağışlarını sağlamış oluruz. Unutmamamız gerekir ki bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Bugün bizim bağışladığımız kan yarın başkalarının hayatını kurtarabilir." diye konuştu.

Yeşil sahada mücadelesiyle örnek olan Trabzonspor'un güzel bir kampanyaya destek verdiğini dile getiren Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Dr. Oğuz Kara, Trabzonspor'a projede yer almasından dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ise Trabzonspor'un, hem Türkiye'nin hem de Trabzon'un marka değeri olduğuna vurgu yaptı.

Baran, kan bağışına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesinin de sponsor olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kampanyamızın sloganı 'Anca Beraber Kanca Beraber'. Trabzonspor taraftarı da zaten kan bağışı konusunda oldukça duyarlı bir taraftar grubu. Süper Lig'de de ilk sıralarda devam ettiğimiz şu sıralarda kan bağışı kampanyası çok daha güzel devam edecek, diye ümit ediyorum. Amacımız farkındalığı artırmak. Bağışçılarımız kan bağışına geldikleri zaman yanlarında iki bağışçı daha getirirlerse bir forma hediye kazanacaklar. Bu kampanyamız 661 forma ile sınırlı. Diğer bağışçılarımıza da çeşitli hediyeler sunacağız. Kampanyamıza destek veren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kampanya kapsamında yaklaşık 2 bin civarında bağış bekliyoruz."

Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Baran, Trabzonluları ve Trabzonsporlu taraftarları bağışta bulunmaya davet etti.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da kan bağışının önemine değinerek, "Doktor olmam nedeniyle insan sağlığı için kan bağışı çok önemlidir. Bu kutsal göreve bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum." dedi.

Etkinliğe kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası
Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası
Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası
Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası
Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası

Trabzonspor, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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