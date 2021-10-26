Üye Girişi
Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu - Son Dakika

Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu

26.10.2021 11:10
Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu

İzmir'de trafik çilesinden kurtulmak için 13 yıl önce bisiklet kullanmaya başlayan güvenlik görevlisi Erkan Öz, aktarmalarla 3 saati bulan işe gidiş geliş süresini 1,5 saate indirirken sağlıklı bir vücudun da sahibi oldu.

İzmir'de trafik çilesinden kurtulmak için 13 yıl önce bisiklet kullanmaya başlayan güvenlik görevlisi Erkan Öz, aktarmalarla 3 saati bulan işe gidiş geliş süresini 1,5 saate indirirken sağlıklı bir vücudun da sahibi oldu.

Büyük şehirlerdeki trafik sorunları, giderek artan yol masrafları ve sağlıklı yaşam kaygısıyla şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden insan sayısı hızla artıyor.

İzmir'de de özellikle sahil kesimi ile dik yokuşların bulunmadığı ilçelerde çok sayıda çalışan, iş yerlerine gidiş gelişlerde bisiklet yollarını kullanıyor.

Bisikleti, ilçeler arasında bir ulaşım aracı olarak 13 yıldır kullanan Erkan Öz de her gün eviyle iş yeri arasındaki 40 kilometrelik mesafeyi kas gücüyle aşıyor.

AA ekibinin evinden iş yerine yolculuğunda eşlik ettiği evli ve 1 çocuk babası, 41 yaşındaki güvenlik görevlisi, bisiklet sevdasını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Güvenlik görevlisi olarak 2008 yılında çalışmaya başladığını belirten Öz, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesindeki evinden Çiğli ilçesindeki iş yerine ulaşımının üç aktarmayla mümkün olduğunu, her gün toplam 3 saatinin yollarda geçtiğini ifade etti.

Toplu taşımada ve trafikte geçirdiği zamanı kazanmak için çare aradığını, ikinci el bir bisiklet alarak denemeler yapmaya başladığını belirten Öz, bu süreçte sigarayı bıraktığını, kilo alması nedeniyle de bisiklete ağırlık verdiğini dile getirdi.

Performansının artması ve daha hızlı bir bisiklete geçmesiyle ulaşım için harcadığı süreyi 1,5 saate indirdiğini kaydeden Öz, bisiklet sayesinde 25 kilo verdiğini, zamanını ailesiyle geçirdiğini ve hepsinden önemlisi daha sağlam bir bünyeye sahip olduğunu aktardı.

"Fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum"

Öz, şöyle konuştu:

"Her gün 20 kilometre gidip 20 kilometre dönüyorum. Bisiklet sürerken tüm duyu organlarımı sonuna kadar aktif tutuyorum. Bisiklete başladıktan sonra 25 kilo verdim, fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum. Zihinsel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Bunları yaşadıktan sonra benim için bisiklet kullanmak mecburiyet haline geldi. Çok severek yapıyorum. İnsanlara işlerine bisikletle rahatlıkla gidebileceklerini söylüyorum. Eminim ki bundan keyif alacaklar, herkese tavsiye ediyorum."

Bisikletten sonra koşuya da başladı

Bisiklet sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini, son dönemde işe gidiş geliş için pedal çeviren insan sayısının artmasına sevindiğini vurgulayan Öz, yollardaki bisikletli sayısı arttıkça sürücülerin farkındalığının da artacağına inandığını aktardı.

Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafikte konforlu bir yolculuk yapmak kolay değil. Geldiğim güzergah üzerinde sıkıntılar yaşayabiliyorum. Sürücüler bisikletlileri yolda hak sahibi olarak görmüyor ama biz farkındalık oluşturmak için inadına bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Bisikletli yaşama insanları teşvik ediyoruz. Bisikletle birçok işlerini halledebileceklerini, bir yere gidip gelirken zaman kazanacaklarını, aynı zamanda ekonomik olarak da faydası olacağını anlatıyoruz."

Bisiklet sporu sayesinde koşuya başladığını, Bodrum Yarı Maratonunda yaş grubunda birincilik elde ettiğini dile getiren Öz, İstanbul Maratonunda 42 kilometre koşmak için çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu
Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu
Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu
Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu

Güvenlik Görevlisi, Bisiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor 11:24 Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı 11:19 Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi 11:01 Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor 10:53 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi

Son Dakika Haberleri
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler         
11:37
Hz. Muhammed'in Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık         
11:22
"Osman Kavala için önerimiz var" diyen Bahçeli, kürsüden üç madde sıraladı         
11:19
Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor         
11:15
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement