Trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika

Antalya'da kullandığı otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden özel hareket polisinin cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.
Özel harekat polisi Bedrettin Tok'un (34) Türk bayrağına sarılı tabutu, Akdere Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada "helallik" alınmasının ardından Tok için Akdere Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Tok'un ailesi ve yakınları ile polis arkadaşları, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Aşkın ve vatandaşlar katıldı.
Bedrettin Tok'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Antalya'da özel harekat polisi Bedrettin Tok'un kullandığı araç dün Kepez ilçesinde ağaca çarparak devrilmiş, kazada yaralanan Tok, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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