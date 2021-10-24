Trafik kazasında yok olan 4 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2) - Son Dakika

Trafik kazasında yok olan 4 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
24.10.2021 21:35
İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI?Burdur'da, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Aydoğan ile tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Yusuf Akın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden...
İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI
? Burdur'da, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Aydoğan ile tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Yusuf Akın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.
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