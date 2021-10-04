Trafikte hız tartışması: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafikte hızlı gitme yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. (26) hızlı araç kullanan bir kişi ile arasında çıkan tartışmada karın bölgesinden bıçaklandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Samet K., yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kimliği belirsiz saldırgan ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN