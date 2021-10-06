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Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı - Son Dakika

Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı

06.10.2021 10:10
Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir araç sürücüsü trafikte yol yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracından aldığı çekiçle kovaladı.

Beylikdüzü'nde bir araç sürücüsü trafikte yol yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracından aldığı çekiçle kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerine yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında trafikte yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle öfkeli sürücü sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra aracına yönelen sürücü arabasından aldığı çekiçle motosiklet sürücüsünü kovaladı. Kurye kaçarken vatandaşlar tekrar araya girdi. Bir süre sonra sakinleşen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Yakuplu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı - Son Dakika


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