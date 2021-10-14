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Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, üst sınırdan ceza - Son Dakika

Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, üst sınırdan ceza

14.10.2021 12:43
Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, üst sınırdan ceza

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mutlu Caner Yontarkol'a, üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verildi.

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mutlu Caner Yontarkol'a, üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol, 3 avukatıyla katıldı. Müdahil Arda İpek'i de avukatları temsil etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu. Okunan mütalaada, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın sadece bir bıçak darbesinde bulunduğu ve eylemini devam ettirmediği kaydedilerek, taraflar arasında daha önce husumet bulunmadığı ve sanığın eyleminin "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Mütalaada, sanık Yontarkol'un, "silahla kasten ağır yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına yönelik karar alınması da istendi.

Mütalaaya karşı söz alan müdahil avukatları, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, mütalaaya katılmadıklarını bildirdi.

Sanık Mutlu Caner Yontarkol ise, "Herhangi bir şekilde müdahilin babasını tehdit etmiş değilim. Kimseyi de göndermedim. Bunlar asılsız iddialardır. Ben kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözü de sorulan sanık Yontarkol, "Bilmeden yaralanmaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ceza en üst hadden verildi, haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık Yontarkol'un eyleminin "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Toplanan delillerin sabit olduğunu aktaran heyet, suçun işleniş biçimi, işlendiği yeri ve zamanı, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kasta dayalı kusurun yoğunluğu, güdülen amaç ve saike göre sanık Yontarkol'un, "silahla kasten yarama" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yaralanmanın, mağdurun yaşamını tehlikeye soktuğu ve uzuvlarından birinin fonksiyonunun zayıflamasına sebep olduğu hususlarını dikkate alan heyet, cezayı, "ağır yaralama" kapsamında arttırarak 6 yıla çıkardı.

"Trafikte gerçekleşen bu tür durumlara karşı katıyız"

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti başkanı Utku Ercan, "silahla kasten yaralama" suçuyla ilgili alt sınırdan ayrılarak üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verdiklerini hatırlattı.

Sanığa hitaben konuşan Ercan, "Pişmanlık içinde olduğunu düşünmüyoruz, sana takdiri indirim yapmadık ve haksız tahrik indirimden yararlanmanı uygun görmedik. Trafikte gerçekleşen bu tür durumlara karşı zaten katıyız. Trafikteki her tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürse, her önüne gelen bıçakla işini hallederse bu ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım bu karar buna yeltenecek insanlara ve sana ders olur." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eğitim gördüğü İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelen Arda İpek'in (22), 7 Mart 2020'de akşam saatlerinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki evinin otoparkına gireceği sırada, karşı şeritten gelen sürücü Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme yüzünden tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışmanın devamında Yontarkol'un araçtan inerek, İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı ifade edilen iddianamede, Yontarkol'un "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Cumhuriyet, Beşiktaş, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı genci bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, üst sınırdan ceza - Son Dakika


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