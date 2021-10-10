TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MİLLİ SPORCUYU VURAN TAKSİCİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, trafikte tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla ateş ederek vuran taksi şoförü Serhat Demir, tutuklandı. Trafikte yaşanan tartışma sırasında İnaloğlu'nun kendisini darp ettiğini anlatan Serhat Demir'in, "Beni darp edince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darp ettiği için vurdum." dediği öğrenilirken, İnanoğlu ise, "Herhangi bir sıkıntı, problemim yok. En kısa sürede müsabakalara katılacağım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü Serhat Demir ile aynı yönde seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından Serhat Demir, silah alarak kent merkezinde Berke İnaloğlu'nu aramaya başladı. Taksi durağının karşısından aracıyla seyir halinde olan İnaloğlu'nu durduran Serhat Demir, tabancasıyla ateş etti. İnaloğlu'nun sol ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaloğlu, ameliyata alındı. Kurşunlar ameliyatla çıkarılırken, İnaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Serhat Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Serhat Demir, emniyette verdiği ilk ifadede trafikte yaşadıkları tartışma sırasında İnaloğlu'nun kendisini darp ettiğini iddia ederek, "Beni darp edince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darp ettiği için vurdum." dediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Serhat Demir, tutuklandı.

MİLLİ SPORCU KONUŞTU

Berke İnaloğlu ise ameliyatın ardından odaya alınarak tedavisine devam edildi. İnaloğlu, "Herhangi bir sıkıntı problemim yok. Buradan sevenlerime selam söylüyorum. En kısa sürede müsabakalara katılacağım, görüşmek üzere." dedi. Babası Erdal İnaloğlu ise oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Spor hayatında bir tehlike bulunmadığını anlatan Erdal İnaloğlu, "Herhangi bir sıkıntı yok. 5 el sıkmış. 3 tanesi sol ayağına girmiş. Ameliyat oldu, kurşunlar çıkarıldı. 15 güne kadar yürümeye başlar. Verilmiş sadakası olduğunu söyledi doktorlar. Spor yapmasında bir sıkıntı olmayacağını söyledi doktorlar." dedi.