Üye Girişi
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti - Son Dakika

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

24.10.2021 12:23

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti Kocaeli D-100 Karayolu'nda pateniyle seyreden bir genç o anları telefonuyla kaydetmeye çalışınca düşüp bariyerlere çarptı.

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti

KOCAELİ - Kocaeli D-100 Karayolu'nda pateniyle seyreden bir genç o anları telefonuyla kaydetmeye çalışınca düşüp bariyerlere çarptı.

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla birlikte trafikte pateniyle seyir halinde olan genç, o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Bir süre izlediği yolu çeken genç, daha sonra arkasına dönünce olanlar oldu. Arkasına döndükten hemen sonra düşen genç bariyere çarptı. Kendi düşüş anını kaydeden genç patenci, ayağa kalkınca gülmeye başladı.

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

D-100 Karayolu, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı 12:05 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar 11:23 Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi         
12:12
Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu Dükkanın kamerasında tüyleri diken diken eden detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu         
12:03
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 12:30:11. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement