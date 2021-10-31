Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı - Son Dakika

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Üzümcü (78) hayatını kaybetti, eşi Ümmühan Üzümcü (74) yaralandı.

İvrindi ilçesi kırsal Karacepiş Mahallesi'nde tarlaya giden Mehmet Üzümcü'nün kullandığı 10 P 2081 plakalı traktör, sürüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Üzümcü, hayatını kaybetti, eşi Ümmühan Üzümcü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ümmühan Üzümcü, İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İvrindi Grup Amirliği ekipleri de çıkarttıkları Mehmet Üzümcü'nün cansız bedenini morga kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir