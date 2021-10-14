Üye Girişi
Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor - Son Dakika

Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor

14.10.2021 10:58
Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Döne Coşkun, eşinin 18 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından tüm bağ bahçe işlerini traktör kullanarak kendisi yaparak görenleri şaşırtıyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Döne Coşkun, eşinin 18 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından tüm bağ bahçe işlerini traktör kullanarak kendisi yaparak görenleri şaşırtıyor.

Kırsal Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayan Döne Coşkun'un eşi, 2003 yılında hayatını kaybetti.

Eşinin ölümünün ardından bağ bahçe işlerini traktör kullanarak yapmaya başlayan Coşkun, bir taraftan da üç çocuğunun eğitimiyle ilgilendi. Çocuklarını büyüten Coşkun, Akkuzulu'daki bağında üzüm yetiştirip pekmez hazırlarken, kendisini traktörün direksiyonunda görenleri de şaşırtıyor.

Coşkun, AA muhabirine, doğduğu köyün gelini olduğunu söyledi.

Hayatının çiftçilik ve hayvancılıkla geçtiğini anlatan Coşkun, "Yaklaşık 40 sene önce traktörü yeni aldığımızda tarladan karpuz topluyorduk. Eşime 'az yavaş sür' deyince 'biliyorsan sen sür' dedi bana. Ben de onun kullanmasına bakarak zamanla traktör kullanmayı öğrendim. Eşim vefat edince de kimseye muhtaç kalmadan kendi işimi kendim yapmaya başladım." dedi.

Coşkun, sadece kendisinin değil, felç geçiren damadının da bağ bahçe işlerini yaptığını ifade etti.

Köyde traktör kullanmaya başladığında önceleri bazı tepkiler aldığını anlatan Coşkun, "Mahalle sakinleri tarafından yadırgandım. Mahallede bakarlardı bana, 'kullanamaz, traktörü devirir, kaza yapar, traktörü bozar' derlerdi. Allah'a çok şükür bu güne kadar hiç kaza yapmadım." diye konuştu.

Coşkun, tüm işlerini tek başına yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bağım var, tüm işleri kendim yaparım. Aralarını sürerim, çubuğunu çıkarırım, budamasını yaparım. Meyve ağaçlarım var, onların bakımını, ilaçlamasını ve sulamasını yaparım. Üzümlerden pekmezimi de kendim üretirim. Bu evde yalnız yaşıyorum. Üç çocuğum var, ikisi Ankara'da, biri de İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'daki çocuğumu çok zor şartlarda okuttum. O zamanlar çok fakirdik. Sebzeleri ve meyveleri kendim yetiştirdim ve onları satarak çocuğumu okuttum. Eşim 59 yaşında çok genç öldü. Her iş bana kaldı. Ben de işleri kendim yapmaya başladım ve zamanla alıştım."

"Gençlere okumalarını tavsiye ederim"

Döne Coşkun, kadınların çalışarak ayakta durmaları gerektiğini dile getirdi.

Hayatı boyunca çok çalıştığının altını çizen Coşkun, "Gençlere tavsiyem okumaları, çok çalışmaları ve dürüst olmalarıdır. Allah çalışana veriyor. Ben çok çalıştım ve Allah bana da her şeyi verdi. Kimseye muhtaç olmadım." ifadelerini kullandı.

"Bir erkeğin yaptığı tüm işleri yapıyor"

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Satılmış Yılmaz ise Coşkun'un çok çalışkan ve marifetli biri olduğunu belirterek, "Motor kullanır, tarla tapan sürer, bağını budar. Bir erkeğin yaptığı tüm işleri yapıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Topsoy ve Mesut Cantürk de Coşkun'un ilerleyen yaşına rağmen tüm bağ bahçe işlerini traktör de kullanarak başarıyla yaptığını dile getirdi.

Traktör, Kalecik, Ankara, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi         
11:40
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement