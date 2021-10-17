Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı - Son Dakika

Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı

Sivas'ta kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı, yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı, yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye nakledildi. Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde gerçekleşti. R.S. (17) traktör ile tarlayı sürürken traktörün kontrolünü kaybetti. Durduramadığı traktör uçuruma doğru giderken üzerinden atlayarak kurtulmak istedi. Bu sırada omuzu ve kaburgaları kırıldı. R.S olay yerine çağrılan ambulans helikopterle alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. R.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

Son Dakika

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti

Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti

Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü

Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı

Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım