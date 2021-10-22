Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeniçiftlik köyünde yaşayan Veli Bilen (74) eşi Mahmure Bilen (60) ile birlikte tarlalarından döndüğü sırada kontrolden çıkan traktörü devrildi.
Traktörün altında kalan Bilen olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı.
Mahmure Bilen olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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