Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı - Son Dakika

Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi ölürken birisi ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karkamış'tan Nizip istikametine seyir halinde olan 45 MC 9193 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücüsü ise yola fırladı. Hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan traktör sürücüsü ile hafifi ticari araçta bulunan bir kadının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yanda, Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Saadet Can kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan traktör sürücüsünün durumunda ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar o anları anlattı. Önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, sese doğru gittiklerinde traktörün iki bölündüğünü gördüklerini söyleyip araçta bulunan yaralılara müdahale ettiklerini belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiklerini söylediler.