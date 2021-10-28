KIRKLARELİ - Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Törende, Vali Bilgin, Tugay Komutanı Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kırklareli 'nde, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin , CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu , Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu , 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

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