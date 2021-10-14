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Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek - Son Dakika

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

14.10.2021 10:21

Trakya'da üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altına düşmesi nedeniyle aşı çağrısında bulundu.

Trakya'da üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altına düşmesi nedeniyle aşı çağrısında bulundu.

Edirne'de üniversite öğrencileri Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek verdi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Melih Aygün, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının aşı hakkında yeterli bilgilendirmeleri yaptığını söyledi.

Kovid–19 tedbirlerine daha çok riayet edilmesi gerektiğini belirten Aygün, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını elimizden geldiğince en iyi şekilde uygulamalıyız. Herkes aşısını olmalı. Aşı bizi salgından koruyacak. Ben de aşımı oldum. Çevremde kayıplar yaşayanlar oldu. O yüzden sevdiklerimizi ve ailemizi korumak için bütün önlemleri almamız gerekiyor." dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Barış Balıkçı da "aşı çağrısı"nda bulunarak, "Arkadaşlar, 2 doz aşımı oldum ama henüz daha virüs bitmedi. Lütfen bilinçli şekilde derslerimize girip çıkarken maskemizi takalım, hijyene dikkat edip aşımızı olalım ve virüsü böyle bitirelim." diye konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Ebru Güler, herkesin kendisi ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Ben iki doz aşımı oldum. Aşı olmayan diğer öğrenci arkadaşlarımızın da toplum sağlığı için aşı olmasını bekliyoruz. Salgınla mücadele de en büyük silahımız aşılardır." ifadesini kullandı.

Öğrenci Ömer Can Güven de hiç düşünmeden iki doz aşısını olduğunu, bunun yanı sıra diğer tedbirleri de aldığını dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesi (KÜ) öğrencileri de herkesi aşı olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek
Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek
Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek
Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Üniversite, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek - Son Dakika
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