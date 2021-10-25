Trakya'nın yöresel ürünleri YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika

Trakya'nın yöresel ürünleri, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtıldı.

Fuara Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan Trakya oda ve borsalarının belirlediği firmalar katıldı.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11'incisi ANFAŞ Fuar Merkezi'nde "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenlenen fuarda Trakya illerinin meşhur lezzetlerinden badem ezmesi, Tekirdağ peynir helvası, Kırklareli hardaliyesi, İpsala pirinci gibi ürünler tanıtılarak satışı yapıldı.

Trakya standında 7 firma, 6 kooperatif ve 1 kamu kurumu yer aldı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'daki yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusuna önem verdiklerine belirtti.

YÖREX Fuarı'nın Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda 11 yıldır coğrafi işaret farkındalığı ile ilgili büyük katkı ortaya koyduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 921, başvuru işlemleri devam eden ürün sayısının da 723 olduğu düşünülecek olursa bunda kurumların çalışmaları kadar YÖREX gibi organizasyonların da payı var. Biz de Trakya olarak hali hazırda 7 ürüne coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor.

Ayrıca 10 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. Şu anda Trakya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı ise 20 oldu. YÖREX Fuarı'nda bu ürünlerin tanıtılmasına önem verdik ve coğrafi işaret alan veya alacak ürünleri bu organizasyonda sergiledik. Önümüzdeki yıl coğrafi işaretli ürün sayısını daha da artırmayı planlıyoruz."

Fuarda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır Trakya Kalkınma Ajansı standını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ve Çandır'a yöresel ürünler hediye edildi.