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Trakya Üniversitesinde "Topluluklar buluşuyor" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde "Topluluklar buluşuyor" etkinliği düzenlenecek

07.10.2021 09:12
Trakya Üniversitesinde

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci toplulukları buluşması etkinliği düzenlenecek.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci toplulukları buluşması etkinliği düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlik 12 - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'in koordinasyonundaki etkinliklerde öğrenci toplulukları alanlarına yönelik gösteriler sunacak, sunumlar yapacak.

Balkan Yerleşkesinde gerçekleşecek programa katılımlar hijyen, maske ve mesafe kuralı çerçevesinde olacak, alana HES kodu ile girilebilecek.

Trakya Bölgesi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 'Topluluklar buluşuyor' etkinliği düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde "Topluluklar buluşuyor" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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