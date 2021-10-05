Trampolin cimnastikte Bornova farkı - Son Dakika

Minik sporculardan büyük başarı

Yeşil beyazlın minik ve genç cimnastikçiler hem takım olarak, hem de bireysel kategoride Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Yetiştirdiği sporcuların elde ettiği başarılar ile Türkiye'nin adını dünyaya duyuran Bornova Belediyespor cimnastik takımı, 1-3 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenenTrampolin Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda da önemli başarılar elde etti. Toplamda 28 takımın 102 sporcu ile katıldığı organizasyonda, Ada Gül, Berrak Payraz, İrem Eğilmez ve Selen Can'dan oluşan Küçük Kadınlar takım olarak, Milli Sporcu Yaren Cesur ise Büyük Kadınlar bireyselde Türkiye üçüncüsü oldu. Gülşah Başol, Aysun Yıldırım ve Seda Şahin'in antrenörlüğünü yaptığı sporculardan Aylin Ezgi Ateş de Yıldız Kadınlar kategorisinde 5. sırada yer aldı.

Bornova Belediyespor minik takımı 15-16 Ekim tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Minikler Lig Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Sporcularımızın yanındayız

Bornova Belediyesi'nin cimnastikte bir marka olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yeni dünya şampiyonları yetiştirme yolunda elde ettikleri başarı nedeniyle tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.