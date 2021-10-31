TRT 2'de kasım ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

TRT 2, kasım ayında her akşam ödüllü ve prestijli filmleri ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturuyor.

TRT 2, kasım ayında her akşam ödüllü ve prestijli farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Aralarında, televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı 25 film, orijinal dillerinde yayımlanacak.