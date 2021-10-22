TRT Belgesel, birbirinden iddialı yeni yapım ve bölümleri ekranlara getiriyor - Son Dakika

TRT Belgesel'in her bölümü merakla beklenen yapımları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, birbirinden iddialı yeni yapımlar da bu hafta sonu itibariyle izleyicilerle buluşacak. Mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikâyeleri "Tarihin Efsaneleri" ile ekrana gelirken, dünyanın dört bir yanından en garip ritüeller "İnançlar ve Yaşamlar" belgeseliyle seyirciyle buluşacak. Gerçek zamanlı bir takip "Koruyucular", Anadolu'nun eşsiz coğrafyasını insan hikayeleriyle birleştiren "Anadolu'da Yaşam" ve roket bilimci Arif Karabeyoğlu'nun sunduğu "Kusursuz Denge" isimli yeni yapımlar ise ilk kez ekranlara gelecek.

Film tadında bir belgesel serisi: "Tarihin Efsaneleri"

Mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayeleri yepyeni bir anlatım tarzıyla TRT Belgesel ekranlarına yansıyor. "Tarihin Efsaneleri" belgesel serisi seçkin oyuncu seçimi, dönemin ruhunu yansıtan mekanları ve TRT Belgesel ekranları için bir ilk olan diyaloglu canlandırmalarıyla izleyenlere film tadında belgesel keyfi sunacak. İlk bölümünde İslam dünyasının en büyük komutanı Halid bin Velid'in hikayesini konu alan belgesel 24 Ekim Pazar günü saat 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

En sıra dışı yaşamlar ve bilinmeyen ritüeller: "İnançlar ve Yaşamlar"

Dünyanın dört bir yanından en garip ritüeller, en sıra dışı gelenekler ve ismi daha önce duyulmamış inanışlar "İnançlar ve Yaşamlar" belgeseliyle ekrana gelecek. İlk bölümünde Santa Muerte inancına bağlı olan Don Horge Seguar'ın hikayesini anlatacak olan "İnançlar ve Yaşamlar" 31 Ekim Pazar günü saat 22.30'da TRT Belgesel'de.

Gerçek zamanlı bir takip: "Koruyucular"

"Koruyucular", Türkiye'de en zorlu bölgelerdeki kurtarma ve güvenlik faaliyetlerinde görev alan personellerin yaşadıklarına gerçek zamanlı olarak eşlik ediyor. Operasyon birimlerinin sınırları zorlayan stratejilerinden, insan bedeninin dayanma gücünün ötesinde fiziksel aksiyonlara, bir operasyonunun her anı "Koruyucular" belgesel serisinde ekranlara gelecek. İlk bölümünde Türkiye tarihinin en büyük yangınında mücadele veren itfaiyecileri ele alan "Koruyucular", 26 Ekim Salı günü saat 20.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Anadolu'nun Eşsiz Zenginliği: "Anadolu'da Yaşam"

Coğrafya ile şekillenen beslenme, barınma, geçinme uğraşları ve yaşam kültürleri "Anadolu'da Yaşam" belgeseliyle ekranlara gelecek. Anadolu'nun eşsiz coğrafyasını insan hikayeleriyle bir araya getiren programda, ormanlarda, göllerde ve ovalarda yaşam başlıklarıyla ayrı hikayeler ekranlara yansıyacak. "Anadolu'da Yaşam" 24 Ekim Pazar günü saat 20.00'de TRT Belgesel'de.

Kusursuz Denge

Roket bilimci Arif Karabeyoğlu'nun sunduğu "Kusursuz Denge" programında, evrendeki her şeyin akıl almaz bir denge içinde varlığını nasıl sürdürdüğü sorusunun yanıtı aranıyor. İlk bölümünde hayatın temel parçası olan oksijen üzerinden bir keşfe çıkacak olan "Kusursuz Denge" 30 Ekim Cumartesi günü saat 21.30'da TRT Belgesel ekranlarında olacak.

En beğenilen yapımlar yeni bölümleriyle TRT Belgesel'de

Her bölüm dünyanın farklı coğrafyalarına seyahat eden "Ailenin Yeni Üyesi"nde, Reshad Strik Meksika'da bir aileye dahil oluyor. Dünyanın farklı yerlerinde insanların geleneksel ve ekstrem ritüellerini öğrenip deneyimleyen "Uslu Duramayanlar" belgeselinin yeni durağı ise Kırgızistan olacak.

Tarihin karanlıkta kalan olaylarını, kişileri ve antik yapıların gerçek hikayelerini Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunumuyla ekrana getiren "Gizemli Tarih", yeni bölümde 9 bin 400 yıl önce inşa edilen ilginç şehir Çatalhöyük hakkındaki sorulara yanıt arıyor. "Doğu'nun Kayıp Silüetleri" dünyanın sonu anlamına gelen Yamal Yarımadası'nda, ucu bucağı görünmeyen obada yaşayan Nenetsleri ekrana getiriyor.

Serdar Kılıç Alaska'da

Dünya üzerinde farklı kültürler arasında yolculuklar yapan ve gezegenimizi ekrana taşıyan "Ulak"ta Serdar Kılıç Alaska'ya gidiyor. "Şehirden Uzakta", "Savaşın Efsaneleri", "Yok Olmadan Keşfet", "Usta Eller Masalı", "Kötülüğün Endüstrisi", "Yiyeceğin Serüveni", "Formülsüz Hayat", "Bir Aş Hikayesi", "Tatilimi Planla" ve "Büyük Düşler Büyük İşler" gibi sevilen programların yepyeni bölümleri de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.