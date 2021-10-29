TRT Belgesel'de hafta sonu "Ulak" ile "İnançlar ve Yaşamlar" seyirciyle buluşacak - Son Dakika

TRT Belgesel'de hafta sonu "Ulak" ile "İnançlar ve Yaşamlar" belgeselleri izlenebilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'in merakla beklenen yapımlarından "Ulak", sert ve zorlu coğrafyasıyla bilinen Alaska'da yeni bir serüvene çıkıyor.

Yüzyıllarca Alaska'nın zorlu doğa koşullarında hayatlarını sürdürmüş Aleut yerlilerinin hayatlarını deneyimleyen Serdar Kılıç, ulaşılması güç ve tehlikeli bölgelerde tek başına çekimler gerçekleştiriyor.

Kış uykusuna geçmeden önce karnını doyurmak isteyen boz ayılarla karşı karşıya gelen ve avlanmak için bir mızrağa ihtiyaç duyan Kılıç, Aleut yerlilerinin ilkel yöntemlerine başvuruyor. Yaşam koşullarının hiç kolay olmadığı Alaska'da yaşayan canlılar, dağların ve buzulların etkisiyle sürekli sert hava koşulları içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

"Ulak" Alaska bölümü, 30 Ekim Cumartesi 20.30'da TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Suçluları ve çeteleri koruyan inanç "Santa Muerte"

TRT Belgesel'in yeni yapımı "İnançlar ve Yaşamlar" programının ilk bölümünde ise Santa Muerte inancı ve Aztek kültürü ölüler günü ritüeli ekranlara gelecek.

Meksika'da hem Aztek hem de İspanyolların sömürge ile dayattıkları bazı inanç ve kültür uygulamalarının zamanla bir inanışa dönüşmesiyle ortaya çıkan Santa Muerte'nin, Meksika çetelerini ve tüm suçluları koruduğuna inanılıyor.

Belgeselin ilk hikayesinde Santa Muerte inancına bağlı olan kanser hastası Don Horge Seguar'in, kutsal Santa Muerte tapınağına gidip sağlık dilemesi aktarılacak. Tapınağa girmeden önce büyücü ayini yapılması, sonra arınma ve tanrılara haber verme ritüelinin gerçekleşmesi gerekiyor.

Santa Muerte inancı ve Aztek kültürü ölüler günü ritüelini ekranlara taşıyacak "İnançlar ve Yaşamlar", 31 Ekim Pazar 22.30'da TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.???????